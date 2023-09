Saba Sazonov, nuovo difensore del Torino, ha parlato in conferenza stampa:



"Venire in Italia era uno dei miei sogni. E' un nuovo capitolo della mia vita: mi piace il calcio italiano, sto studiando la lingua e non vedevo l'ora di venire in questa realtà"



SCELTA - "Ci parlavamo già da tempo, ho fatto le mie valutazioni e sono convinto di aver fatto la scelta giusta. E' un club storico con grandi giocatori e un mister bravo, sono felice di essere qua"