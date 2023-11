Saba Sazonov lunedì non era nemmeno in panchina mentre il suo Torino veniva battuto per 2-0 dal Bologna, a causa della frattura al setto nasale subita in allenamento alcuni giorni prima, il georgiano non era stato convocato. Ci potrebbe essere invece contro l'Atalanta.



Lunedì sera, infatti, Sazonov potrebbe giocare con una mascherina protettiva sul volto, come è capitato anche ad alcuni suoi compagni di squadra (si pensi a Koffi Djidji) quando hanno subito degli infortuni simili.