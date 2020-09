Pronto lo scambio di maglie tra due giovani di proprietà del Torino e del Chievo Verona. Il classe ‘98 Manuel De Luca, reduce dal prestito alla Virtus Entella ma di proprietà granata, secondo Toro.it, si trasferirà in veneto mentre Ibrahim Karamoko farà il percorso inverso.



Per il primo parliamo di un attaccante che ha trovato poco spazio in liguria con sole 16 presenze e 3 gol e cercherà maggiore fortuna a Verona. Il Torino non vuole perdere il controllo sul giocatore, schierato anche da Marco Gianpaolo in amichevole con la Pro Patria, quindi vorrebbe cederlo solo in prestito.



Per il secondo invece si tratta di un centrocampista fisico e molto duttile tatticamente che ha già collezionato 2 presenze in Serie A e 5 in Serie B con la maglia clivense.