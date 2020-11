Dopo l'inizio di stagione altamente deludente, il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati è già al lavoro per cercare nuovi innesti per rinforzare la squadra di Marco Giampaolo a gennaio. Tra i giocatori seguiti c'è anche ​Lasse Schone che, dopo essere stato escluso dalla lista degli iscritti al campionato del Genoa, a gennaio cambierà squadra.



Schone era stato seguito già in passato dal Torino, a gennaio Vagnati potrebbe fare un altro tentativo per portarlo sotto la Mole.