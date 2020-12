La priorità del Torino nel mercato di gennaio è l'acquisto di un regista di centrocampo. Il grande sogno è Stanislav Lobotka, ma convincere il Napoli a cedere il giocatore sembra essere molto complicato, così come complicato è convincere lo stesso giocatore ad accettare il trasferimento alla squadra ultima in classifica in campionato.



E' così che il direttore tecnico Davide Vagnati sta valutando anche un'altra opzione: Lasse Schone. Il danese non è considerato una prima scelta ma può arrivare a parametro zero: nei prossimi giorni dovrebbe infatti rescindere il contratto che lo lega al Genoa.