Perr Schuurs si racconta al Corriere di Torino, tra ambizioni per il futuro e un sogno al termine della carriera: le dichiarazioni del difensore olandese del Toro.



IL MOMENTO DEL TORO - "Il clima in squadra è buono. Abbiamo studiato molto attraverso il video e sappiamo bene cosa fare e dove intervenire. Non siamo di certo preoccupati o rassegnati. Juric spento? Avete una sensazione sbagliata. Il mister è carico, è sempre lo stesso. È il tecnico perfetto per una squadra come il Torino".



FUTURO - "Resterò ancora qualche anno in Italia. Qui mi sto completando sotto tutti i punti di vista, soprattutto tatticamente. Se un difensore si impone nella vostra Serie A, poi può essere protagonista ovunque. Anche in Premier. Ci andrò in Inghilterra, non subito però".



SOGNO - "Non resterò nel mondo del calcio professionistico, questo è sicuro. Mi piacerebbe in futuro aprire con tutta la mia famiglia un grande centro sportivo: campi da tennis, padel, piscine e altro. Ma solo per bambini. Un altro sogno è quello di entrare in polizia".