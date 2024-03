Torino,. Schuurs: 'Se resto? Spero di sì'

Peer Schuurs è stato questo pomeriggio ospite all'evento Golden Hearts, organizzati dalla LND Piemonte. Il difensore del Torino da mesi è fermo a causa di un grave infortunio al ginocchio subito lo scorso ottobre nella gara contro l'Inter (rottura del legamento crociato) e ora sta vedendo la fine del tunnel, anche se dovranno passare ancora diversi mesi prima di rivederlo in campo: non rientrerà in questo campionato ma nel prossimo.



"Sto meglio, il ginocchio va meglio", ha rassicurato il difensore olandese sul palco del Teatro Concordia di Venaria Reale. Schuurs ha però parlato anche del proprio futuro: "Torino mi piace tanto, i tifosi del Torino sono migliori. Sono diversi da quelli olandesi, anche nei momenti difficili ti stanno vicino. Se resterò al Torino? Sì, speriamo di sì".



La scorsa estate Schuurs era stato al centro di diverse trattative di mercato ma nessun club ha offerto i 40 milioni richiesti da Urbano Cairo e il difensore era rimasto. Ora, complice anche il grave infortunio al ginocchio che ha subito negli scorsi mesi, è più semplice immaginare che il suo futuro possa essere ancora a tinte granata. Almeno per un'altra stagione.