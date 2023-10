Perr Schuurs si è sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico per ricostruire il crociato dopo il brutto infortunio contro l'Inter. Di seguito il comunicato del Torino: "Questa mattina, presso la Clinica Toniolo di Bologna, intervento chirurgico al ginocchio sinistro per Perr Schuurs. Alla seduta operatoria, eseguita dal professor Stefano Zaffagnini, ha partecipato il dott. Corrado Bertolo, Medico Sociale del Torino Football Club. L'intervento è consistito nella ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Tra circa due settimane il difensore potrà iniziare la rieducazione". L'olandese tornerà a disposizione di Juric in primavera.