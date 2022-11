Tegola per il Torino. Dopo soli 22' Perr Schuurs è dovuto uscire in seguito a un infortunio alla spalla. Il contatto che ha procurato il problema fisico è stato con Amione che ha fermato in malo modo un attacco dell'olandese. Al suo posto Juric ha fatto entrare Buongiorno. Per Schuurs in programma già in serata controlli alla spalla.