L'esordio di Perr Schuurs con la maglia del Torino è stato più che positivo: il difensore olandese ha convinto per l'attenzione mostrata in ogni situazione in campo e per la sua prestanza fisica, risultando uno dei migliori in campo contro la Cremonese.



Contro l'Atalanta Schuurs dovrebbe essere confermato nella difesa a tre del Torino, resta da capire se giocherà in posizione centrale al posto di Alessandro Buongiorno o, come appare più probabile, sulla destra al posto di Koffi Djidji.