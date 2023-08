Possono tirare un sospiro di sollievo i tifosi del Torino: l'arrivo di Benjamin Pavard all'Inter chiude ogni possibilità che Perr Schuurs possa trasferirsi in nerazzurro. Il difensore olandese è quindi sempre più vicino alla permanenza in granata, anche se bisognerà attendere la chiusura della sessione estiva di calciomercato per poter davvero esserne sicuri.