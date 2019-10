Ieri sera contro la Lazio, Walter Mazzarri è stato costretto a seguire la partita del suo Torino dalla tribuna, per via della squalifica per somma ammonizione ricevuta dopo il match interno contro il Cagliari. Ora che ha scontato il turno di squalifica, l'allenatore potrà tornare a seguire la squadra dalla propria panchina nel derby di sabato sera contro la Juventus.



La partita sarà decisiva per il futuro del tecnico toscano: in caso di sconfitta contro la formazione bianconera per lui arriverebbe quasi inesorabilmente l'esonero.