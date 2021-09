Andrea Belotti è ancora in dubbio per il derby di sabato contro la Juventus, l'unico centravanti di ruolo a disposizione di Ivan Juric è Antonio Sanabria. Se il capitano del Torino non ce la dovesse fare a recuperare per la partita contro la Juventus in caso di necessità il ruolo di prima punta lo farebbe Simone Verdi.



Ivan Juric ha individuato proprio nel numero 24 il giocatore che più di tutti può essere utilizzato come falso nueve.