Sono giorni di attesa in casa Torino: entro la fine della settimana Andrea Belotti dovrebbe comunicare la propria decisione riguardo al futuro. Il Gallo ha sul piatto la proposta per il rinnovo del contratto ma, nel caso in cui dovesse decidere di andare via, il Torino ha già pronto un piano B.



L'alternativa a Belotti è Andrea Pinamonti, che è reduce da una buona stagione con la maglia dell'Empoli. L'attaccante è però di proprietà dell'Inter che potrebbe aprire a una cessione del giocatore senza troppi problemi.