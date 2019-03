Sul futuro di Gianluca Petrachi c'è ancora molta incertezza: il direttore sportivo del Torino è corteggiato dalla Roma e a fine stagione potrebbe lasciare la società granata per trasferirsi a quella giallorossa. In questo caso, chi lo sostituirebbe al Torino? Il principale candidato è Massimo Bava, l'attuale Responsabile del Settore Giovanile.



Da quando è arrivato al Torino, Bava ha lavorato molto bene con il vivaio granata portando anche la Primavera granata a vincere quattro trofei in cinque anni: uno scudetto, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane. E in questa stagione la Primavera del Torino è in corsa per lo scudetto ed è in finale di coppa