Fra i calciatori il cui futuro al Torino è in bilico c'è Simone Zaza. Il numero 11 granata in questo avvio da stagione non ha trovato molto spazio nella formazione di Walter Mazzarri e l'ipotesi di una sua cessione si sta facendo sempre più largo.



Nel caso effettivamente Zaza dovesse lasciare la società granata, il giocatore con cui il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Massimo Bava vorrebbero sostituirlo è Andrea Petagna della Spal. Il centravanti era già stato seguito la scorsa estate dai granata.