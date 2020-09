Lucas Torreira è l'obiettivo numero del Torino per rinforzare il centrocampo di Marco Giampaolo, l'inserimento dell'Atletico Madrid sta però spaventando la società granata tanto che il dt Davide Vagnati sta valutando anche delle alternative per il ruolo di regista.



Tra i calciatori seguiti c'è anche Lasse Schone del Genoa. Il danese, insieme a Fausto Vera, è l'opzione principale nel caso in cui Torreira non dovesse arrivare: Vagnati non si da però per vinto e proverà fino all'ultimo ad acquistare Torreira.