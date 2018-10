Per la partita di domenica pomeriggio del suo Torino contro il Bologna, Walter Mazzarri deve ancora sciogliere diversi dubbi di formazione. Molto dipenderà dai giocatori che avrà a disposizione, soprattutto in attacco.



Simone Zaza, da quando una decina di giorni fa è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio al polpaccio, non si è ancora mai allenato con i propri compagni di squadra e la sua presenza in campo al Dall'Ara è sempre più a rischio. Mazzarri sta quindi pensando ad un modo per sostituire il suo numero 11 e il candidato principale, ad oggi, è Roberto Soriano che, insieme a Iago Falque, potrebbe agire come trequartista alle spalle di Andrea Belotti.