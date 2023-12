C'è anche Demba Seck tra i preconvocati del Senegal per la Coppa d'Africa che si terrà dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024. L'attaccante è l'unico calciatore del Torino che potrebbe partire per l'Africa per disputare il torneo valido per le nazionali.



Se Seck dovesse essere confermato nella rosa del Senegal che parteciperà alla Coppa d'Africa, per lui si prospetterebbe circa un mese di assenza.