In un'intervista rilasciata a Toronews, Jacopo Segre ha parlato del suo rapporto con il tecnico del Torino Moreno Longo, con cui ha lavorato nella Primavera granata e che potrebbe ritrovare il prossimo anno proprio al Toro.



"Mi ha sempre seguito, facendomi i complimenti dopo alcune buone partite fatte. Siamo sempre stati in contatto. So che la situazione che sta vivendo il Torino purtroppo non è facile ma lui ha le capacità e i mezzi per far rinascere la squadra, che resta un gruppo di qualità. Gli auguro il meglio e spero convinca la società a puntare su di lui anche per il futuro”.



Poi sul suo futuro: "​Per il prossimo anno il mio obiettivo è quello di giocare in Serie A. Intanto voglio arrivarci col Chievo, poi so bene che il mio cartellino è in mano a una società importantissima come il Torino, a cui sono grato per la grande fiducia concessami con il rinnovo del contratto la scorsa estate. Per ora penso a lavorare con mister Marcolini e a migliorarmi: il lavoro su se stessi permette di arrivare a grandi risultati. Per il resto, tra qualche mese sarà il mio procuratore Pagliari, insieme al Chievo e al Torino, a vagliare quale può essere la soluzione ideale per me".