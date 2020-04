Tra i giovani giocatori di proprietà del Torino in prestito in giro per l'Italia, che più si stanno mettendo in luce in questa stagione, c'è Jacopo Segre. Il centrocampista si è ritagliato uno spazio importante nel Chievo Verona, dove è uno dei titolari, ma il suo sogno è quello di tornare in granata.



"Da qui alla fine della stagione per me esiste solo il Chievo. Poi però vorrei tornare al Toro e giocarmi le mie chance in serie A. Giocare al Grande Torino, dopo tanta gavetta, per me sarebbe un sogno" ha dichiarato lo stesso Segre nel corso di una diretta Instagram.