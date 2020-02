Dopo questa stagione al di sotto delle aspettative, al Torino la prossima estate avverrà una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la squadra. Tra i giocatori che sono seguiti come rinforzi c'è anche Lucas Biglia: l'argentino è in scadenza di contratto con il Milan ma preoccupano le sue condizioni fisiche.



I tanti infortuni avuti nelle ultime stagioni non gli hanno permesso di essere spesso protagonista con la maglia rossonera: il Torino proverà a ingaggiarlo solamente se avrà garanzie dal punto di vista fisico.