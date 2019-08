Con la finestra di mercato che sta giungendo alla conclusione, il Torino sta ora provando ad accelerare tutte le trattative che ha ancora in ballo, tra queste anche quella con il Napoli per Simone Verdi.



Sull'attaccante è forte anche l'interesse di Sampdoria e Fiorentina ma è la società granata quella ad essere in vantaggio, forte anche del gradimento da parte dello stesso giocatore. C'è ancora distanza tra quanto richiesto da Aurelio De Laurentiis e quanto offerto da Urbano Cairo ma i discorsi tra i due club proseguono e l'intesa può essere trovata.