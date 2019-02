La prossima estate uno degli attaccanti che potrebbe diventare un grande protagonista nella sessione di mercato è certamente Patrick Cutrone. Il procuratore del giocatore, Donato Orgnoni, negli scorsi giorni non ha escluso una possibile partenza dal Milan del suo assistito e sul giocatore da tempo c'è l'interesse del Torino. Della possibile coppia di attaccanti Belotti-Cutrone ne ha parlato in un'intervista a Tuttosport anche l'ex direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli.



"Cutrone è il giovane attaccante più promettente che abbiamo - ha dichiarato Mirabelli- Io al posto del Milan me lo terrei stretto e quindi non lo cederei. Lui con Belotti potrebbe far bene, sono un po' simili come giocatori, ma quando ne hai due buoni non rischi mai di andare incontro a problemi".