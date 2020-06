ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Belotti e Sirigu restano di un altro pianeta. Le migliori qualità di Sirigu sono la capacità di concentrazione sempre e comunque, il piazzamento, la reattività. L’istinto. Da almeno un paio di campionati è sicuramente il miglior portiere italiano per continuità di rendimento. E’ sempre sul pezzo: lo ha immediatamente dimostrato anche subito dopo lo stop per il Covid. Parla anche tanto in campo, urla parecchio: e ciò aiuta molto i difensori. E’ vivo, è come me: anche io non ero mai passivo. Ha una grande personalità anche in questo. E ha dimostrato di saper reggere qualsiasi pressione. E poi ha appena 33 anni. Per com’è, può tranquillamente fare come me, come Buffon. Restare ai massimi livelli fino ai 40 anni. Ha la stoffa giusta: mentale e fisica., tornando ad alzare l’asticella e riscattando quest’annata. Costruendo attorno a loro due un Toro più competitivo. Puntando all’Europa con Sirigu, con Belotti. Anche perché è dura sostituire due come loro. Dura e costoso: di sicuro. Ma penso anche ai tifosi, ovviamente. Vaglielo a spiegare, che hai dato via Sirigu! O Belotti, dopo che continui a ripetere da mesi che non vuoi vendere il Gallo. Il capitano, il simbolo del Toro, l’idolo dei tifosi. Cairo si sta esponendo troppo su questo argomento per pensare che poi faccia l’esatto opposto, ad agosto. Belotti e Sirigu vanno tenuti. E poi bisognerà tornare anche a spendere, per creare attorno a loro una squadra più competitiva. Io avevo il Gallo come compagno a Palermo. Già allora, 6, 7 anni fa, aveva una fame e un fiuto per il gol notevoli, fuori dal comune. E senza grilli per la testa. Il Gallo si fa voler bene. E’ migliorato tantissimo, è un goleador tuttocampista, un trascinatore speciale e non è neanche arrivato al massimo. Può crescere e rendere ancora di più di adesso. Ha qualità toste e solo 26 anni. Sorprenderà ancora. Molto. Anche con la Nazionale. Come Sirigu. Difatti devono restare. Punto, fine. Quando hai un portiere e un centravanti così, devi solo far di tutto per tenerteli stretti e per costruirci attorno una squadra più forte. E per alzare l’asticella delle ambizioni. Per me il Toro ideale è questo. O meglio: il Toro giusto".