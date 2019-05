La sconfitta di ieri contro l'Empoli ha aritmeticamente escluso il Torino dalla corsa all'Europa: la squadra di Walter Mazzarri, infatti, anche con una vittoria contro la Lazio all'ultima giornata potrà al massimo conquistare il settimo posto. Senza una coppa internazionale da giocare potrebbero cambiare anche i piani della società granata per quanto riguardo il prossimo mercato.



Il riscatto di Ola Aina dal Chelsea, ad esempio, non è più così certo come sembrava: per acquistare a titolo definitivo il terzino serviranno 10 milioni di euro, ma ora il presidente Urbano Cairo sta valutando se spendere tale cifra per il calciatore nigeriano. Nel frattempo la Fiorentina resta interessata al giocatore.