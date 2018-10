Vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni come Walter Mazzarri stia pensando a nuovi schieramenti tattici per il suo Torino: cambiamenti sostanziali nell'assetto difensivo, con il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro. Cambiamenti che non si vedranno domenica a Bologna se non recupererà Simone Zaza.



Cosa c'entra Zaza con la difesa? C'entra, perché il passaggio alla difesa a quattro quando avverrà sarà per far giocare in contemporanea Falque, Belotti e Zaza: se uno di questi tre giocatori non sarà a disposizione, allora Mazzarri continuerà a schierare il Torino con il 3-5-2 o il 3-4-3.