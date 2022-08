Il mercato del Torino non è chiuso, né in entrata, né in uscita. Alla corte di Ivan Juric sono attesi almeno altre giocatori: un difensore che vada a sostituire Armando Izzo, un centrocampista centrale e un trequartista, nel caso in cui Demba Seck dovesse essere ceduto.



Alla lista si potrebbero poi aggiungere anche un portiere e un centravanti, ma solamente se spunteranno delle occasioni negli ultimi giorni di mercato.