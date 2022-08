La trattativa per Miranchuk con l'Atalanta è ai dettagli, ma il Torino non molla la presa su Dennis Praet: dopo il prestito della scorsa stagione, i dialoghi con il Leicester continuano per riportare il belga in granata. Secondo quanto racconta La Stampa, l'ultima offerta del Torino è di 8 milioni di euro ed è leggermente inferiore rispetto alla richiesta delle Foxes, in settimana è attesa una risposta.