Il Torino è sulle tracce di un secondo portiere da affiancare a Salvatore Sirigu in vista della prossima stagione.



Tra i profili sondati dalla dirigenza granata, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche Luca Lezzerini, estremo difensore classe 1995 dal 2018 in forza al Venezia.



Sul ragazzo, cresciuto nei settori giovanili di Lazio e Fiorentina, ci sarebbe però da tempo anche il Genoa, anch'esso alla ricerca di un nuovo numero 12 in vista della prossima stagione.