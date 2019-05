Dopo aver incassato 21,5 milioni dalle cessioni di Adem Ljajic al Besiktas e M'Baye Niang al Rennes, il Torino pensa ora a come rinforzare la squadra di Walter Mazzarri. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, tra gli obiettivi di mercato della società granata c'è anche Gianluca Caprari.



Il giocatore della Sampdoria piace per la sua duttilità: può giocare sia come seconda punta che come trequartista e sarebbe un elemento perfetto per 3-4-2-1 del Torino. Per riuscire a portare Caprari sotto la Mole, il presidente granata Urbano Cairo dovrà però riuscire a battere la concorrenza della Sampdoria.