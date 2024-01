Torino, sfuma Angelino: le alternative sulla fascia

Addio Angelino. Il terzino spagnolo, si proprietà del Red Bull Lispia ma che in questa prima parte di stagione ha giocato in prestito al Galatasaray, sta per accasarsi alla Roma: il Torino vede così sfumare uno dei suoi obiettivi di mercato per rinforzare la fascia sinistra. Il direttore tecnico, Davide Vagnati, è comunque già al lavoro per cercare un'alternativa.



L'ipotesi principale è quella di Mitchel Bakker, giocatore che nella prima parte di stagione ha giocato pochissimo con l'Atalanta e che ora vuole rilanciarsi con un'altra maglia addosso. Il Torino sta lavorando con la società nerazzurro per arrivare a un accordo per il prestito del giocatore.



Ma l'acquisto di un nuovo terzino sinistro, che sia Bakker o qualunque altra, dipende dalla cessione di Brandon Soppy. Il francese è arrivato in estate in prestito dall'Atalanta ma finora non ha convinto: lui stesso vorrebbe cambiare squadra ma per il momento non sono arrivate offerte. E senza una nuova squadra a cui cederlo l'Atalanta non è disposta a interrompere in anticipo il prestito.