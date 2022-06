Non sarà Gabriel il portiere del Torino nella prossima stagione. L'accordo con l'estremo difensore svincolatosi dal Lecce era stato trovato nelle scorse settimane ma, prima delle firme sul contratto, in casa granata c'è stato un ripensamento e l'accordo non è stato concluso.



Ora l'affare Gabriel è definitivamente sfumato: il portiere ha infatti trovato un'intesa con il Cortibia ed è pronto a tornare a giocare nel suo Brasile. Per la porta il Torino sta ora trattando Dragowski della Fiorentina.