Sfuma un obiettivo di mercato per il Torino: Franco Vazquez. Il trequartista italo-argentino, che si è liberato a parametro zero dal Siviglia, ha trovato l'accordo con il Parma con cui ha firmato un contratto per due anni.



Nelle scorse settimane c'erano stati alcuni contatti tra Davide Vagnati e il procuratore del calciatore ma la trattativa non è mai veramente decollata, per il Torino Vazquez è sempre stata un'alternativa a Junior Messias, ma anche i discorsi con il Crotone per il brasiliano sono al momento congelati.