Torino e Roma sono sempre più distanti da un accordo per il passaggio di Eldor Shomurodov alla squadra granata. Il Torino ha a lungo corteggiato l'attaccante giallorosso ma non è riuscito a trovare un accordo per via della formula: la società granata avrebbe voluto il calciatore uzbeko in prestito con diritto di riscatto, la Roma invece lo vorrebbe cedere o a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.



Davide Vagnati farà un ultimo tentativo nei prossimi giorni per avere il giocatore ma l'accordo è lontano.