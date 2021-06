Federico Dimarco è uno dei giocatori del Verona che negli ultimi due anni ha più beneficiato del lavoro con Ivan Juric: sotto la guida del tecnico croato, il terzino è cresciuto molto tanto che ora l'Inter sembrerebbe intenzionato a tenerlo per la prossima stagione.



Il Torino continua però a monitorare con attenzione la situazione perché Dimarco è uno dei rinforzi richiesti espressamente da Ivan Juric per la propria difesa. Il Torino proverà nelle prossime settimane a fare un altro tentativo con l'Inter ma Urbano Cairo non è disposto a fare follie per il giocatore.