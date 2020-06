Sin dal giorno della sua presentazione, il nuovo direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, è stato chiaro su quale sarà il suo modo di operare sul mercato nella prossima estate: per la società granata sarà una sessione di compravendita all'insegna degli scambi.



Ma non per tutti gli obiettivi il Torino proporrà contropartite tecniche: per Rade Krunic, ad esempio, l'idea del club granata è quella di arrivare ad acquistare a titolo definitivo il giocatore, ma pagando gran parte del cartellino il prossimo anno. Per questo motivo Vagnati sta lavorando con il Milan per un prestito con diritto o obbligo di riscatto del centrocampista bosniaco.