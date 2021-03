Contro il Sassuolo, nel finale di partita, Davide Nicola ha cambiato l'assetto tattico del suo Torino passando dalla difesa a tre a quella a quattro. Una soluzione che aveva già adottato in altre partite in precedenza e che potrebbe adottare anche in futuro, ma non contro la Sampdoria. Almeno non dal primo minuto.



Al Ferraris infatti il Torino si schiererà con il consueto 3-5-2: in difesa sono sicuri di una maglia da titolare Lyanco e Bremer, dovrebbe esserci anche Izzo, anche se ieri è stato costretto a svolgere un allenamento differenziato. Se non ce la dovesse fare a recuperare è pronto al suo posto Buongiorno.