Con il passare dei giorni le possibilità che Nicola Murru possa trasferirsi al Torino sono sempre di meno. Il terzino della Sampdoria è seguito dalla società granata ma non è una prima scelta: il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Massimo Bava sono al lavoro per portare sotto la Mole Mario Rui, le prime alternative al calciatore del Napoli sono Diego Laxalt del Milan e Mohamed Fares della Spal.



Il Torino non ha però ancora abbandonato del tutto la pista Murru ma le richieste economiche della Sampdoria hanno frenato la trattativa.