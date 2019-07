Con il passare dei giorni le possibilità che George Puscas possa vestire la maglia del Torino nella prossima stagione sono sempre più basse. La società granata nelle scorse settimane aveva fatto un sondaggio per l'attaccante dell'Inter ma negli ultimi giorni la pista si è raffreddata sempre di più.



Difficilmente la trattativa potrà entrare nel vivo ora che Antonio Conte sta ancora aspettando i rinforzi attesi in attacco. Ma con Simone Zaza che dovrebbe rimanere in granata, le possibilità che Torino e Inter possano sedersi a un tavolo e riaprire la trattativa è molto difficile.