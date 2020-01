La pista che potrebbe portare Alfred Duncan al Torino si sta, giorno dopo giorno, sempre più raffreddando. Le alte richieste economiche del Sassuolo per il cartellino del giocatore e la grande concorrenza stanno infatti complicando l'affare per la società granata.



Duncan continua a essere seguito con interesse dai dirigenti granata ma è più probabile che la trattativa possa decollare a fine stagione, nel caso in cui il centrocampista ghanese non lasci il Sassuolo nei prossimi giorni.