Il Torino e Tommaso Pobega sono sempre più distanti. Il centrocampista di proprietà del Milan, ma in questa stagione in prestito al Pordenone, era stato seguito con grande interesse dall'ex direttore sportivo granata Massimo Bava, con l'arrivo di Davide Vagnati la pista che porta al giovane giocatore classe 1999 si è però raffreddata.



Pobega non è più uno degli obiettivi primari del Torino, che sta seguendo con particolare interesse anche altri due calciatori del Milan: Giacomo Bonaventura e Rade Krunic.