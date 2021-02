Dopo che dall'ultimo giro di tamponi non sono risultati nuovi calciatori positivi al Covid, l'Asl potrebbe dare l'ok al Torino per effettuare da domani allenamenti individuali al Filadelfia.



Nel caso arrivasse il consenso dell'azienda sanitaria, i calciatori potrebbero recarsi al centro di allenamento in piccoli gruppetti a orari diversi e dovrebbero svolgere solo allenamenti atletici, senza poter utilizzare gli spogliatoi per cambiarsi o farsi la doccia.