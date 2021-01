Da qualche ora ormai Lasse Schone non è più ufficialmente un calciatore del Genoa: il centrocampista danese, che era stato escluso dalla lista dei giocatori iscritti al campionato, ha rescisso il proprio contratto con il club ligure e ora cerca un'altra squadra. Tra le società interessate al regista c'è anche i Torino, il club granata non ha però ancora presentato un'offerta.



Il motivo per cui il dt Davide Vagnati aspetterà ancora prima di muoversi per cercare di ingaggiare Schone è che la priorità per il ruolo di regista è Stanislav Lobotka del Napoli: il dirigente granata ha in calendario un appuntamento con i colleghi partenopei per capire se c'è la possibilità di ingaggiare il regista slovacco.