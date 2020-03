Tra i tanti calciatori del Torino che potrebbero essere ceduti nella prossima sessione di mercato ci sono anche Koffi Djidji e Gleison Bremer: i due difensori non ritenuti indispensabili dalla società granata ma partiranno solamente nel caso in cui arrivassero offerte convenienti.



Al momento non si registrano contatti tra altre società e il Torino, ma se a fine stagione arriveranno richieste il presidente Urbano Cairo non si opporrebbe all'apertura di alcune trattative.