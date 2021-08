Davide Vagnati non ha ancora trovato i difensori che Ivan Juric da settimane gli chiede come rinforzi per il Torino e il tempo sta iniziando a stringere. Uno dei colpi che il dt spera di riuscire a piazzare negli ultimi giorni di calciomercato è Ozan Kabak, centrale turco di proprietà dello Schalke 04 che nella seconda parte della scorsa stagione ha giocato nel Liverpool.



Nelle ultime ore c'è stato un avvicinamento tra le parti ma la trattativa per il prestito con diritto di riscatto del difensore non è ancora stata chiusa.