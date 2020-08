Fausto Vera e il Torino sembrerebbero essere più vicini: un segnale incoraggiante per i granata è arrivata direttamente dall'Argentina. L'Argentinos Juniors, il club dove milita il giovane regista, ha infatti sta infatti per acquistare il suo sostituto: si tratta di Facundo Mater.



L'ormai prossimo arrivo di Mater all'Argentinos Juniors aprirebbe la strada all'approdo in granata di Vera. Nel caso l'operazione non dovesse andare a buon fine, l'alternativa è un altro calciatore argentino: Lucas Biglia.