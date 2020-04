Il rinnovo del contratto di Lorenzo De Silvestri con il Torino sembrava essere cosa scontata, ma non è così. Con il passare dei giorni, infatti, la trattativa si sta facendo sempre più complicata e la possibilità che le due parti non riescano ad arrivare a un accordo stanno diminuendo.



La priorità del presidente Urbano Cairo e del direttore sportivo Massimo Bava è quella di giungere al più presto a un accordo con De Silvestri, nel caso non ci dovessero riuscire stanno già valutando alcune alternative.