La trattativa per portare Guilherme al Torino si sta rivelando più complicata del previsto. Il fantasista brasiliano, di proprietà del Benevento, è uno dei profili che il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi ha più seguito per il ruolo di vice Adem Ljajic nel 3-4-1-2.



Il club campano non sembra però intenzionato a lasciare partire Guilherme: il brasiliano, arrivato nel mercato di gennaio dal Legia Versavia, si è rivelato essere uno dei migliori acquisti messi a segno dal Benevento e i giallorossi vorrebbero ripartire proprio da lui per tornare immediatamente in serie A.