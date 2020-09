Quella di Armando Izzo, nei piani di Urbano Cairo, sarebbe dovuta essere la grande eccezione estiva del Torino, quella che avrebbe dovuto finanziare in gran parte il mercato in entrata. Vendere il difensore si sta invece rivelando molto più complicato del previsto.



Dopo la Roma, anche la Lazio sembra essersi ora defilata dalla corsa al difensore, come ha spiegato il tecnico Simone Inzaghi in conferenza stampa: "Con Hoedt e Pereira il mercato penso sia chiuso".